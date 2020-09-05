Протесты в белфутболе продолжаются. Игроки стояли и хлопали после стартового свистка

Источник материала: Tut.by

Сегодня в 16-м туре матча первой лиги между «Ошмянами» и «Волной» игроки повторили протестный жест «Крумкач оў » и «Динамо» .

После стартового свистка обе команды и трибуны начали аплодировать, при этом игроки просто стояли. Так продолжалось около 40 секунд.

Отметим, что болельщиков ждала настоящая голевая феерия — матч закончился ничьей 5:5.

Напомним, 30 августа футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны и избиты во время акции протеста в Минске. На следующий день их отпустили.