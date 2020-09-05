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Протесты в белфутболе продолжаются. Игроки стояли и хлопали после стартового свистка
Источник материала: Tut.by
Сегодня в 16-м туре матча первой лиги между «Ошмянами» и «Волной» игроки повторили
После стартового свистка обе команды и трибуны начали аплодировать, при этом игроки просто стояли. Так продолжалось около 40 секунд.
Отметим, что болельщиков ждала настоящая голевая феерия — матч закончился ничьей 5:5.
Напомним, 30 августа футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны и избиты во время акции протеста в Минске. На следующий день их отпустили.
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