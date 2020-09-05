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В Беларуси стартовал автомарафон за мир

05.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начался двухдневный автомарафон в поддержку действующей власти, передает «МИР 24».

Старт от памятного для белорусов места – Кургана Славы. В колонне – десятки машин. Но по ходу движения к ним присоединились около шестисот водителей. Автолюбители за два дня проедут больше тысячи километров и посетят все районы Минской области. На каждой остановке участники автоэстафеты будут передавать друг другу государственный флаг. Акцию поддержали люди разных возрастов: все за мир и спокойствие в стране.

«Сюда пришла по зову сердца. Переживаю за ситуацию в стране. Я хотела бы, чтобы у нас и дальше был мир и процветание»; «Обстановка в стране такая, что деструктивные силы пытаются расшатать наше общество. Но мы стараемся всеми силами, в том числе автопробегами, не допустить раскола общества, чтобы мы оставались едины в своем порыве строить сильную, процветающую и независимую Беларусь»;
«Если вы хотите каких-то перемен, то, пожалуйста, устраивайте их в своей жизни. Меня в стране все устраивает. Я за сильную, процветающую Беларусь и за стабильность в стране», – пояснили свою позицию участники.

Акции в поддержку президента и курса страны проходят по всей Беларуси. Это различные митинги, пикеты, а также велопробеги.



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Автолюбители за два дня проедут больше тысячи километров и посетят все районы Минской области. Акцию поддержали люди разных возрастов: все за мир и спокойствие в...
 
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