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Российский МиГ-31 снова перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
05.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Российский истребитель МиГ-31 в субботу был поднят на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", ― сказали в центре.
Нарушитель был идентифицирован экипажем российского истребителя как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, уточнили в ведомстве.
Полет российского истребителя прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской госграницы норвежским самолетом допущено не было, он пошел на разворот на своей территории, подчеркнули в центре.
Днем ранее восемь российских истребителей вылетали на перехват трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, приближавшихся к госгранице России.
Кроме того, 25 августа российский истребитель МиГ-31 также поднимался
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После разворота норвежского самолета от российской госграницы истребитель-перехватчик благополучно вернулся на аэродром базирования.
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