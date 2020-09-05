Российский МиГ-31 снова перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Российский истребитель МиГ-31 в субботу был поднят на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", ― сказали в центре.

Нарушитель был идентифицирован экипажем российского истребителя как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, уточнили в ведомстве.

Полет российского истребителя прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской госграницы норвежским самолетом допущено не было, он пошел на разворот на своей территории, подчеркнули в центре.

Днем ранее восемь российских истребителей вылетали на перехват трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, приближавшихся к госгранице России.

Кроме того, 25 августа российский истребитель МиГ-31 также поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем и тоже не допустил нарушения госграницы.

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