Эксперт: отказ от энергии с БелАЭС для Литвы выглядит особенно иронично

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Фролов: отказ от энергии с БелАЭС ― болезненный для самой Прибалтики

Несколько иным образом складывается ситуация в Эстонии, у страны есть горючие сланцы, из которых можно получать электроэнергию, но даже в таком варианте она может удовлетворять собственные энергопотребности лишь отчасти, говорит собеседник Sputnik,заместитель генерального директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов.

Соответственно, для стран Прибалтики выглядит очень болезненным появление Беларуси в качестве игрока, способного занять место, на которое теоретически могла бы претендовать Литва, если бы не разменяла свой суверенитет на деньги от ЕС, рассуждает собеседник.

"Для Беларуси это решение стран Прибалтики не несет вообще никаких последствий, потому что АЭС полностью удовлетворит свои потребности и страна сможет экспортировать энергию. Нужно сделать ряд оговорок о синхронизации энергосистем, но это вопросы решаемые, если на то будет воля местного руководства", ― добавляет Фролов.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о договоренности стран Балтии о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Островецкой АЭС. Соответствующее соглашение было достигнуто ответственными за энергетику министерствами Эстонии, Латвии и Литвы, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник заявил об ответных санкциях странам Балтии, отметив, что "им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора". При этом, по мнению Лукашенко, ведущие европейские страны воздержались от введения санкций из-за опасения, что Беларусь может закрыть границы под Брестом и Гродно, и, к примеру, немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток.

Заявления Лукашенко последовали в ответ на решение трех прибалтийских стран запретить въезд на свои территории 30 гражданам Беларуси, причастным, по мнению Вильнюса, Риги и Таллинна, к фальсификации результатов выборов и насилию по отношению к участникам протестов.

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