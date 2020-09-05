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Ольга Ковалькова рассказала, как белорусские власти буквально вышвырнули ее из страны

05.09.2020 19:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На пресс-конференции в Варшаве член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова рассказала, как она, отбывая 15 суток на Окрестина, вдруг оказалась в Польше.

Как ранее сообщал «Ежедневник», Ольга Ковалькова была приговорена белорусским судом сначала к 10, а потом еще к 15 суткам ареста и отбывала назначенное наказание на Окрестина. Однако в субботу вдруг стало известно, что она самым неожиданным образом оказалась в Варшаве.

На пресс-конференции в Польше доверенное лицо Светланы Тихановской рассказала, как она оказалась в другой стране.

«Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси и скоро я туда вернусь, - заявила Ольга Ковалькова. Как рассказала она журналистам, отбывая наказание на Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет очень долго.

«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход «Брузги». Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву», - рассказала Ольга Ковалькова.

Ситуации с Ольгой Ковальковой является еще одним подтверждением того, что белорусским властям в последнее время закон не писан. Они действуют так, как считают нужным, не считаясь ни с законом, ни со своим народом.

 
Теги: Новости
 
 
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На пресс-конференции в Варшаве член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова рассказала, как она, отбывая 15 суток на Окрестина, вдруг оказалась в...
 
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