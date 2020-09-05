Сегодня, 5 сентября, задержаны около 30 человек за участие в акциях протеста













"На настоящее время задержаны около 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - проинформировала Ганусевич.





"Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", - продолжила она.





"Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - уточнила Ганусевич.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.













В субботу в Минске также проходило несколько несанкционированных акций, в частности, студентов.



