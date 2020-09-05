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«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

05.09.2020 20:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В районе 15:00 несколько сотен женщин собрались на площадке около «Лидо», что возле Комаровского рынка в Минске. У многих в руках бело-красно-белые флаги, цветы и игрушки. Число участниц мероприятия стремительно росло. Многие пришли с детьми. Накануне эта акция анонсировалась как «Женский марш мира».

В толпе видны флаги Украины, Литвы, Канады, Италии, других государств. Таким образом участницы акции благодарят жителей разных стран за их моральную поддержку. События в Беларуси действительно вызвали живой отклик в различных уголках земного шара.

На площадке возле рынка также находится информационная группа, состоящая из четырех человек. Сотрудники правоохранительных органов в громкоговоритель произносят стандартные фразы: «Мероприятие не санкционировано, просьба разойтись». Женщины в ответ скандируют: «Это наш город!»

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

Активности в толпе разные. Часть девушек поет «Перемен», часть танцует. Кто-то даже играет на барабанах. Атмосфера исключительно мирная. Постояв возле Комаровки, участницы акции направились к площади Якуба Коласа, а затем в сторону центра города. Что интересно, на этот раз силовики не выстраивают стен на пути колонны. Тем не менее неоднократно звучали предупреждения о незаконности несогласованного мероприятия.

Девушки кричат: «Спасибо журналистам!» и «За иняз!» в знак солидарности со студентами МГЛУ, которых вчера задерживал ОМОН.

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

Скандируя лозунги, колонна миновала площадь Победы и пошла дальше. Машин на проспекте при этом практически нет. ГАИ перекрыла движение в центр.

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Оценить масштаб процессии сложно: начало колонны почти на Октябрьской, а конец еще на площади Победы. Девушки периодически останавливаются и ждут друг друга. Все мирно, хотя периодически проезжают микроавтобусы без номеров», — передает наш корреспондент.

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

В районе цирка женщины вышли на дорогу и заняли половину проезжей части. По другой половине ездят машины. ГАИ настойчиво просит вернуться на тротуар.

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

Телеканал «Белсат» сообщил о задержании на марше своих журналистов Максима Калитовского и Елены Дубовик. Их под руки завели в микроавтобус люди в штатском и в зеленой форме. Группа девушек попыталась отбить задержанных, но безуспешно.

Как мы уже отмечали, в отличие от марша, состоявшегося на прошлой неделе, силовики не пытаются препятствовать продвижению колонны, но сопровождают ее в микроавтобусах. В районе здания КГБ из микроавтобусов вышли семь человек в балаклавах — кто-то в зеленой форме, кто-то в штатском. Девушки приблизились к ним и пытались повязать на них флаги в виде шарфиков. Одновременно скандировали «Покажи лицо» и «Ваши мамы с нами».

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

Девушки дошли до площади Независимости и стали водить большой хоровод вокруг фонтана. Все тихо и спокойно. При этом подход к Дому правительства перекрыт тремя десятками силовиков в зеленой форме.

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

Из динамиков донеслось: «Уважаемые граждане! Вы нарушаете законодательство. Не вынуждайте применять силу и спецсредства. Просьба разойтись». Перед этим на площади появились силовики в защитной амуниции со шлемами.

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице
«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

Женщины подходят к цепочке милиционеров, хором поют военные песни вроде «Катюши», пытаются гладить бойцов по плечу и разговаривать с ними. Некоторые из парней улыбаются, что видно по глазам.

Тем временем часть участниц шествия покинула площадь. Милиционеры оттеснили оставшихся людей к Красному костелу.

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

Возле костела часть девушек выстроилась в цепочку, а остальные начали говорить с силовиками в зеленой форме. Те, на удивление, вступили в разговор: завязался короткий диалог.

Разворачиваются такие диалоги: «Вы считаете, что это все неправда?» — спрашивает женщина с плакатом избитых людей. «Много вранья», — отвечает сотрудник.








Акция закончилась тем, что люди пошли в костел на общехристианскую службу за всех пострадавших за время мирных акций. На фоне звона колоколов из динамиков на площади звучит: «Уважаемые граждане, вы нарушаете действующее законодательство, убедительная просьба разойтись, в случае невыполнения законных требований вы будете привлечены к ответственности. Не вынуждайте применять спецсредства и силу».

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

Около 300 человек продолжают находиться на площади Независимости. Часть ушла на службу в костел, часть гуляет, часть сидит на лавочках, общается с сотрудниками силовых органов в зеленых костюмах.

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице







«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

Женщины продолжают общаться с силовиками, делают селфи с автозаком. Из колонки в автозаке играла песня Цоя «Дальше действовать будем мы».

Возле гостиницы «Минск» в синий микроавтобус увели одну девушку, сообщает наш корреспондент.

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

«Маски будут сорваны». Белоруски снова не испугались силовиков и прошли маршем по столице

 
Теги: Минск
 
 
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В районе 15:00 несколько сотен женщин собрались на площадке около «Лидо», что возле Комаровского рынка в Минске. У многих в руках бело-красно-белые флаги, цветы и...
 
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