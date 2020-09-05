Снимать растяжки c флагами в ЖК «Каскад» приезжал автокран МЧС и силовики. Чем закончилась «спецоперация»? (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Несколько дней назад в жилом комплексе «Каскад» на улице Скрыганова в Минске появились бело-красно-белые флаги. Для того чтобы снять их, был даже задействован альпинист. Но людей это не остановило. Вчера на растяжке на высоте примерно 20-го этажа появился большой флаг. А в субботу, 5 сентября, в жилой комплекс приехал автокран МЧС. Десятки людей вышли во двор и попытались выяснить, что происходит. А вскоре появились люди в форме, которые стали оттеснять местных жителей. На «спецоперацию» ушло два с половиной часа. Три растяжки были убраны, впрочем, в основном силами жильцов, которые успели сами отвязать веревку и затащить флаги через окна.





«Некоторые флаги висят на уровне 20-го этажа. МЧС прислало очень крутой автокран на базе Mercedes. Во дворе сейчас несколько десятков местных жителей. С ними общается человек в штатском с маской на лице. Он подтвердил, что машина МЧС прибыла во двор по просьбе МВД, но не может конкретно пояснить, какой нормативный документ запрещает развешивание флагов», — передавал с места событий наш корреспондент.

По нашим данным, этот автокран едва ли не единственный в городе. В свое время приобретался для того, чтобы ликвидировать чрезвычайные ситуации после появления в городе таких высоток, как жилой дом «Парус». Однако сегодня он был задействован для более актуальной и оперативной задачи.

Как только во дворе появился автокран МЧС в сопровождении сотрудников милиции, к нему подошли люди. Началась оживленная дискуссия. Жильцы пытались выяснить, на каком правовом основании будут снимать растяжки с флагами.









В конце концов соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях была названа — 21.13 «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения».

Самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений, установка на фасадах, балконах, лоджиях, крышах спутниковых и иных антенн, а равно непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений — влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин (статья 21.13 «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения»).

Людей этот ответ явно не устроил: «И в чем же здесь переоборудование? При чем тут фасады?»





Оказалось, городскую власть представляет лично глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев.

— Вначале должен быть составлен протокол о нарушении, мы с ним должны ознакомиться. Потом имеем право обжаловать, в том числе через суд, — говорит житель ЖК «Каскад» Дмитрий Шаханов (в прошлый раз именно возле окна его квартиры состоялся любопытный диалог с альпинистом). — Пока такой протокол не был предоставлен ни милицией, ни руководителем администрации Фрунзенского района. Данные действия мы не считаем законными.

Когда казалось, что попытка снять флаги захлебнется на стадии эмоционального разговора, во двор под крики «Позор!» заехал автозак. Вышедшие из него люди в форме болотного цвета немного оттеснили местных жителей. Тем не менее люди не ушли, их даже стало больше. «Это наш двор!» — подчеркивали они, явно не собираясь сдаваться просто так.



















— Кто будет восстанавливать газон? А тротуарную плитку? — жильцы блокировали спецкран МЧС.

После очередной заминки снова возникло ощущение, что наступила патовая ситуация. Но бойцам в болотной форме тут же подоспели на помощь люди в черном с надписью «ОМОН» на спине. Оказалось, что из автозака ранее вышли не все. А еще говорят, что он не резиновый...





С горем пополам автокрану под общее улюлюканье удалось заехать на газон, расставить лапы и начать поднимать вышку. Процесс растянулся на несколько минут, напряжение с каждой секундой росло, собравшиеся гадали: удастся сотрудникам МЧС дотянуться до растяжки или нет? Многие считали, что вышки хватит до 18-го этажа, но были неправы: людям, которых всегда называли спасателями, почти удалось перерезать одну из веревок, если бы не жильцы, которые отвязали другой конец и удача ушла буквально из-под рук.









А вот с растяжкой, на которой находился самый большой флаг, получилось еще более драматично.

В тот момент, когда люлька с эмчеэсниками находилась в воздухе и приближалась к растяжке, кто-то отвязал веревку и растяжка ушла, можно сказать, из-под рук сотрудников МЧС. Показалось, что кран «потянулся» за другим концом растяжки, чтобы все-таки забрать стяг. Но в самый последний момент из одного окна показались чьи-то мужественные руки, забравшие полотно на территорию частной собственности.





Этот момент оказался очень воодушевляющим, люди сразу же стали праздновать победу скандированием «Жыве Беларусь!». Мы можем ошибаться, но нам показалось, что даже у людей в форме в этот момент уголки глаз дрогнули и улыбнулись...

Спасение флага стало ключевым моментом в спецоперации. Люди как-то сразу вздохнули облегченно, кто-то принес попкорн, предлагая окружающим. Из защитников своей территории жильцы постепенно превращались в зрителей.











Это был самый большой флаг, но на растяжках оставались флаги поменьше. Поэтому МЧС продолжила нелегкую работу «по устранению нарушения законодательства».

Переместившись в соседний двор, установив автокран и начав подъем вышки, эмчеэсовцы столкнулись с точно такой же реакцией. Когда до растяжки оставались считаные сантиметры, кто-то отвязал веревку и флаги перенеслись через весь двор к противоположному зданию. Их также забрали смелые руки.













Это все сопровождалось периодическим скандированием привычных уже слоганов «Позор!», «Вон из нашего двора» и пр. Особенной чести удостоился сотрудник МЧС, которого жильцы опознали как Игоря, ранее снимавшего растяжки с флагами в жилом комплексе. Его имя толпа периодически подхватывала, кто-то учтиво интересовался, почему он удалил аккаунт из Instagram.





Примерно за два с половиной часа с начала спецоперации, в ходе которой был задействован уникальный для Беларуси автокран, как минимум один экипаж ГАИ, около двух десятков силовиков, удалось «справиться» с тремя растяжками. А ведь еще около пяти продолжали висеть между домами.

Кто-то из собравшихся выкрикнул, указывая на детский игровой комплекс: «Ребята, на кораблике еще ленточки...»

Наверное, это было решающим аргументом. Ринувшиеся было к новой растяжке силовики во главе с альпинистами МЧС явно приуныли и, оценив перспективу провести еще несколько часов за бесполезной процедурой, отступили. Под гневные крики жильцов комплекса автокран МЧС, автозак и характерный микроавтобус без номеров не без труда покинули территорию ЖК «Каскад».















А уже через несколько минут дворы стали приходить в привычное мирное расположение духа. О прошедшей спецоперации напоминали лишь следы спецтехники на газоне и парящие на фоне голубого неба бело-красно-белые флаги.













Вечером пожарную автолестницу вместе с микроавтобусом заметили в жилом комплексе «Маяк Минска». Очевидцы сообщают: «Они смотрят на все окна, где флаги».







