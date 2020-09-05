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Фанаты объявили «Динамо» бойкот. Вот кем их решил заменить клуб
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» накануне матча с «Барысом» столкнулось с непривычной ранее проблемой заполняемости «Минск-Арены». На бойкот фанатов клуб и необходимость учитывать меры борьбы с COVID-19 ответил нетривиальным решением, пригласив курсантов.
Им раздали клубные майки и расположили на секторе D. Примечательно, что все они были в одинаковых серых штанах.
Новоиспеченным фанатам дали барабаны, в которые они практически беспрерывно стучали на протяжении всей игры. Был у нового фан-сектора и заводила, руководивший активной поддержкой «Динамо».
При этом курсанты располагались вплотную к друг другу, игнорируя регулярные призывы диктора соблюдать дистанцию. Впрочем, ей пренебрегали и другие болельщики.
После игры они некоторое время оставались на трибунах, а затем организованно прошли к автобусам, разделившись по цвету формы. На некоторых бусах были надписи, указывающие на причастность к Министерству по чрезвычайным ситуациям.
Молодые люди старательно выполнили задание, но это не позволило «зубрам» избежать антирекорда посещаемости на «Минск-Арене»: 4455 болельщиков на трибунах.
Напомним, поддерживавшие команду на протяжении многих лет фанаты объявили
— Нам стыдно отождествлять себя с гражданами, которые поддерживают беспредел силовиков и геноцид белорусского народа, — говорится в обращении.
Игра завершилась победой «Динамо» в овертайме — 5:4.
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Минское «Динамо» накануне матча с «Барысом» столкнулось с непривычной ранее проблемой заполняемости «Минск-Арены». На бойкот фанатов клуб и необходимость...
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