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Фанаты объявили «Динамо» бойкот. Вот кем их решил заменить клуб

05.09.2020 21:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» накануне матча с «Барысом» столкнулось с непривычной ранее проблемой заполняемости «Минск-Арены». На бойкот фанатов клуб и необходимость учитывать меры борьбы с COVID-19 ответил нетривиальным решением, пригласив курсантов.


Фото: TUT.BY

Им раздали клубные майки и расположили на секторе D. Примечательно, что все они были в одинаковых серых штанах.

Новоиспеченным фанатам дали барабаны, в которые они практически беспрерывно стучали на протяжении всей игры. Был у нового фан-сектора и заводила, руководивший активной поддержкой «Динамо».

При этом курсанты располагались вплотную к друг другу, игнорируя регулярные призывы диктора соблюдать дистанцию. Впрочем, ей пренебрегали и другие болельщики.

После игры они некоторое время оставались на трибунах, а затем организованно прошли к автобусам, разделившись по цвету формы. На некоторых бусах были надписи, указывающие на причастность к Министерству по чрезвычайным ситуациям.




Как сообщает группа FAN ZONE, группу поддержки составляли курсанты МЧС.

Молодые люди старательно выполнили задание, но это не позволило «зубрам» избежать антирекорда посещаемости на «Минск-Арене»: 4455 болельщиков на трибунах.

Напомним, поддерживавшие команду на протяжении многих лет фанаты объявили бойкот клубу, обвинив генерального директора «Динамо» Дмитрия Баскова в том, что «он втянул клуб в политику».

— Нам стыдно отождествлять себя с гражданами, которые поддерживают беспредел силовиков и геноцид белорусского народа, — говорится в обращении.

Игра завершилась победой «Динамо» в овертайме — 5:4.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» накануне матча с «Барысом» столкнулось с непривычной ранее проблемой заполняемости «Минск-Арены». На бойкот фанатов клуб и необходимость...
 
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