В Минске и других городах Беларуси прошел новый женский марш

Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Новую форму протеста в Беларуси, на которую выходят только женщины, уже окрестили «Бабьим бунтом». И именно против него силовики оказались настолько бессильны, что вынуждены даже оправдываться перед белорусскими женщинами.

Самый многочисленный женский марш состоялся в Минске. Здесь, по оценкам независимых наблюдателей, на улицы вышли около 10 тыс. белорусских женщин. При этом было непонятно, откуда, собственно, начинается марш. Женщины собирались в разных частях города, а затем объединялись по совершенно женскому наитию. Именно поэтому силовики, мыслящие категориями, что всеми этими протестами кто-то управляет, просто не знали, что делать. Они блокировали одну улицу, а толпа женщин была уже на другой.

Когда марш все же самоорганизовался и двинулся по проспекту Независимости в сторону площади, силовики попытались выставить кардон и перекрыть протестующим путь, но из этой затеи опять же ничего не получилось. Женщины с визгом и криками прорвали оцепление и силовики вновь оказались бессильны перед бабьим бунтом. При этом женщины вступали в активные разговоры с людьми в черной форме и в балаклавах и даже вынуждали их оправдываться.

Силовики пытались также не пустить верующих на богослужение в Красный Костел, но и это им не удалось. Костел оказался полон верующими, которые пришли службу о всех потерпевших, убитых и заключенных в результате мирных акций. Службу проводил Епископ Юрий Кособуцкий.

Сам Женский марш завершился на Площади Независимости, где лучшая половина белорусской нации, вдоволь нагулявшись и натанцевавшись, постепенно сама разошлась. Среди протестующих женщин были замечены в том числе матери и жены арестованных айтишников компании PandaDoc.