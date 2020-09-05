Появилось видео с задержанными ведущими Дмитрием Кохно и Денисом Дудинским (видео)

Источник материала: Onliner

Телеканал СТВ в программе «Новости 24 часа» опубликовал видео с бывшими телеведущими госканалов Дмитрием Кохно и Денисом Дудинским, которые были задержаны 2 сентября. Позднее им присудили 10 суток ареста. Соответственно, они все еще отбывают сутки и видео записано «оттуда».

Ролик с речью двоих ведущих:

Денис Дудинский говорит следующее:

— Я участвовал в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия, о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Не совершайте противозаконных действий.

Риторика Дмитрия Кохно такая же:

— Я на своем примере убедился, что мое любопытство выйти на незаконные несогласованные шествия обернулось для меня административным арестом. Еще раз прочитав закон, вы увидите, что такие шествия несут за собой либо штраф, либо арест до 15 суток. И на своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия, о той законной ответственности, которую придется понести.