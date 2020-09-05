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"Минсктранс" возобновляет ежедневные рейсы до Вильнюса

05.09.2020 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственное предприятие "Минсктранс" возобновляет ежедневные автобусные рейсы до литовской столицы.

"Минсктранс" 10 сентября возобновляет ежедневное выполнение рейсов по международному маршруту Минск-Вильнюс", - говорится в сообщении предприятия.

Из Минска автобусы будут отправляться в 11.00, из Вильнюса - в 17.30. Автобусы во время выполнения рейса будут заезжать в Ошмяны, пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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Государственное предприятие "Минсктранс" возобновляет ежедневные автобусные рейсы до литовской столицы.
 
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