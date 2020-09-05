Дудинский и Кохно призвали белорусов не выходить на акции протеста

Источник материала: Ежедневник

СТВ показало видео с обращением известных телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно, в которых они призывают белорусов не выходить на акции протеста и предупреждают об ответственности.

Напомним, что два дня назад Денис Дудинский и Дмитрий Кохно были осуждены белорусским судом к 10 суткам ареста за участие в несанкционированных мероприятиях. Сейчас они отбывают назначенное им наказание.

Сразу следует отметить, что видеообращения людей, находящихся под стражей, априори нельзя считать добровольным и искренним. Эти люди зависимы от системы, находятся под ее гнетом и испытывают серьезный стресс. Показать видеообращение человека, находящегося под стражей – это аналогично, как показать видеообращение человека с приставленным к виску пистолетом. Разница есть, но лишь в степени угрозы.

Дудинский и Кохно говорят о том, что всем и так хорошо известно: что белорусскому законодательству за участие в несанкционированных шествиях наступает ответственность и что она не так безобидна, как может показаться. По своей сути это еще одна акция устрашения населения и не более того. Телеведущие даже говоря одинаковыми словами, что свидетельствует о том, что им доходчиво объяснили, что нужно говорить.

Судя по всему, сюжет специально выпустили накануне нового воскресного шествия белорусов, чтобы запугать как можно больше людей. Но если проследить реакцию реакцию народа на подобные акции властей, то они сейчас имеют прямо противоположный эффект.