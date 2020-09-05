«По чем твоя совесть?». Белорусские спортсмены обратились к своим коллегам

Источник материала: Tut.by

Александра Герасименя, Елена Левченко, Егор Мещеряков и другие известные спортсмены в стихотворной форме обратились к своим коллегам.

Отметим, что уже почти 500 спортсменов подписали письмо с требованиям к властям, среди которых — прекращение насилия со стороны силовых структур и расследование случаев издевательств над задержанными во время протестных акций.

В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Елена Левченко, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.