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«По чем твоя совесть?». Белорусские спортсмены обратились к своим коллегам
Источник материала: Tut.by
Александра Герасименя, Елена Левченко, Егор Мещеряков и другие известные спортсмены в стихотворной форме обратились к своим коллегам.
Отметим, что уже почти
В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Елена Левченко, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.
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Александра Герасименя, Елена Левченко, Егор Мещеряков и другие известные спортсмены в стихотворной форме обратились к своим коллегам.
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