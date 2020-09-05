ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«По чем твоя совесть?». Белорусские спортсмены обратились к своим коллегам

06.09.2020 06:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александра Герасименя, Елена Левченко, Егор Мещеряков и другие известные спортсмены в стихотворной форме обратились к своим коллегам.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SOS BY (@sos_by_2020) 5 Сен 2020 в 2:28 PDT

Отметим, что уже почти 500 спортсменов подписали письмо с требованиям к властям, среди которых — прекращение насилия со стороны силовых структур и расследование случаев издевательств над задержанными во время протестных акций.

В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Елена Левченко, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Герасименя, Елена Левченко, Егор Мещеряков и другие известные спортсмены в стихотворной форме обратились к своим коллегам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дудинский и Кохно призвали белорусов не выходить на акции протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика