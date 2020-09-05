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Задержанных на акциях протеста студентов освобождают. Правда, не всех
Источник материала: Партизан
Отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны на акциях протеста в Минске в субботу
По словам Ганусевич, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу задержано 34 студента. "Все привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, девять будут находиться в местах временного содержания до суда", - рассказала она. Ганусевич пояснила, что эти девять человек "повторно привлекаются к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях".
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Отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны на акциях протеста в Минске в субботу
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