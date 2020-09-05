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Задержанных на акциях протеста студентов освобождают. Правда, не всех

06.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны на акциях протеста в Минске в субботу


По словам Ганусевич, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу задержано 34 студента. "Все привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, девять будут находиться в местах временного содержания до суда", - рассказала она. Ганусевич пояснила, что эти девять человек "повторно привлекаются к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях".

Как сообщалось, за участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу милиция задержала более 30 человек. "Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", - рассказала агентству "Интерфакс-Запад" Ганусевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны на акциях протеста в Минске в субботу
 
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