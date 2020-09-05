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Инициатива взаимопомощи BY_help отчиталась о выплатах задержанным, оштрафованным, раненым и избитым белорусам
Источник материала: Партизан
По состоянию на 4 сентября потрачено 495 772 рублей благотворительных средств.
На эти деньги оплачено 243 штрафа, компенсированы три случая работы адвокатов, оплачены 23 пребывания на сутках и сделаны 74 выплаты по медицинской помощи.
Всего на поддержку белорусов уже собрано более 2,86 млн долларов.
Если вы знаете кого-то, кто нуждается в помощи, отправьте ему ссылку на форму заявки на поддержку:
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Инициатива взаимопомощи BY_help отчиталась о выплатах задержанным, оштрафованным, раненым и избитым белорусам
По состоянию на 4 сентября потрачено 495 772 рублей благотворительных средств.
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