ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венедиктов о прослушке: «Это клоунада. Но клоунада полезна одному человеку, зовут его Александр Григорьевич Лукашенко»

06.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» главред Алексей Венедиктов ответил на вопрос о прослушке, которую явили миру белорусские спецслужбы

- В общем, на сегодняшний день эта пленка, эта прослушка — это театральная постановка. И всё, точка. Это обсуждать даже — зачем это делать. Лукашенко можно обсуждать. А саму суть этих переговоров — ну, это несерьезно. Это пусть клоуны обсуждают, если честно. Это клоунада. Но клоунада полезна одному человеку, зовут его Александр Григорьевич Лукашенко.


Она полезна, конечно. Он продемонстрировал готовность лечь и поползти. Ты думаешь, он не понимает, что это такое? Вы что, действительно, считаете, что он глуп? Нет, он не глуп. У него эти прослушки каждый день в течение 26 лет. И систему того, как ведутся разговоры и переговоры международные, он неплохо знает вообще-то. Это мы можем не знать, а он знает. Не моргнув глазом.

Поэтому это театр. Радиотеатр. Есть такая история. Мы как профессионалы в радиотеатре, в радиоспектаклях можем вам сказать, что это написанные диалоги и озвученные… Знаешь как мы с тобой: «Скажите мне Серьожа, правд ли…» — вот это вот оно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» главред Алексей Венедиктов ответил на вопрос о прослушке, которую явили миру белорусские спецслужбы
 
Новости дня
Новости разные
 
«По чем твоя совесть?». Белорусские спортсмены обратились к своим коллегам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика