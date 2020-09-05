ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жерар Депардье принял православие

06.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По словам актера, выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России.



Французский киноактер Жерар Депардье принял православие, пройдя обряд крещения 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщило французское издание Valeurs.
 
По его данным, на торжественном событии присутствовали около 30 человек, а Депардье в тот же день также стал крестным отцом маленькой девочки. 
 
По словам актера, выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России. 
 
Депардье неоднократно называл духовным наставником митрополита Псковского и Порховского Тихона. 
 
Напомним, ранее в Париже полицейские конфисковали скутер у актера Жерара Депардье за то, что он находился за рулем в нетрезвом виде.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам актера, выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дудинский и Кохно призвали белорусов не выходить на акции протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика