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Жерар Депардье принял православие
Источник материала: Партизан
По словам актера, выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России.
Французский киноактер Жерар Депардье принял православие, пройдя обряд крещения 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщило французское издание Valeurs.
По его данным, на торжественном событии присутствовали около 30 человек, а Депардье в тот же день также стал крестным отцом маленькой девочки.
По словам актера, выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России.
Депардье неоднократно называл духовным наставником митрополита Псковского и Порховского Тихона.
Напомним, ранее в Париже полицейские конфисковали скутер у актера Жерара Депардье за то, что он находился за рулем в нетрезвом виде.
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По словам актера, выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России.
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