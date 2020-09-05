







Французский киноактер Жерар Депардье принял православие, пройдя обряд крещения 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщило французское издание Valeurs.

По его данным, на торжественном событии присутствовали около 30 человек, а Депардье в тот же день также стал крестным отцом маленькой девочки.

По словам актера, выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России.

Депардье неоднократно называл духовным наставником митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Напомним, ранее в Париже полицейские конфисковали скутер у актера Жерара Депардье за то, что он находился за рулем в нетрезвом виде.



