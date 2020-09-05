Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Опасная разновидность "пьяных" немецких ос увеличила популяцию на фоне жаркого засушливого лета и обилия спелых, забродивших фруктов, которыми они питаются. Из-за такой "алкодиеты" насекомые становятся более агрессивными, и могут беспричинно укусить, сообщает Daily Star .

Особо опасны осы для аллергиков, которые могут даже умереть из-за анафилактического шока, вызванного реакцией на яд насекомого.

Примерная численность опасных ос оценивается в почти 200 миллиардов особей. При этом, в регионе обитает еще примерно 250 миллиардов обычных ос.

Матки закончили откладывать яйца, и поэтому другие осы, которые ухаживали за ними, начали покидать улья, отмечает руководитель компании по борьбе с вредителями Пол Бейтс.

Он призвал жителей Великобритании проявлять бдительность и соблюдать осторожность находясь на природе, в частности, не размахивать руками увидев рой насекомым, так как это может их спровоцировать на атаку.