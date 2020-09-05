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Женские акции в Минске: как белоруски протестовали в субботу
06.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Женские марши прошли в Минске в субботу, 5 сентября.
© Sputnik / Иван Руднев
Сначала участницы собрались у Комаровского рынка с флагами разных стран и плакатами, написанным на разных языках. Таким образом они привлекали внимание мирового сообщества к событиям в Беларуси.
После участницы отправились к площади Победы, а оттуда – к площади Независимости. "Женский марш скорби" был призван привлечь внимание к пострадавшим во время акций протеста.
Уже традиционно на площади Независимости звучала "Купалiнка", "Тры чарапахi", на этот раз участницы митинга спели даже "День Победы". Марш длился примерно четыре часа.
В 19 часов вечера в Костеле святых Симеона и Алены, расположенном на той же площади, началась молитва за всех пострадавших, погибших и задержанных во время протестов.
Как проходил женский митинг, смотрите на видео.
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Акции в субботу состояли из двух частей – сперва белоруски вышли с флагами разных стран мира, чтобы призвать мировое сообщество обратить внимание на события в...
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