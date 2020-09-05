Женские акции в Минске: как белоруски протестовали в субботу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Женские марши прошли в Минске в субботу, 5 сентября.

Сначала участницы собрались у Комаровского рынка с флагами разных стран и плакатами, написанным на разных языках. Таким образом они привлекали внимание мирового сообщества к событиям в Беларуси.

После участницы отправились к площади Победы, а оттуда – к площади Независимости. "Женский марш скорби" был призван привлечь внимание к пострадавшим во время акций протеста.

Уже традиционно на площади Независимости звучала "Купалiнка", "Тры чарапахi", на этот раз участницы митинга спели даже "День Победы". Марш длился примерно четыре часа.

В 19 часов вечера в Костеле святых Симеона и Алены, расположенном на той же площади, началась молитва за всех пострадавших, погибших и задержанных во время протестов.

Как проходил женский митинг, смотрите на видео.

Читайте также:

В ГУВД подтвердили задержания участников субботних акций в Минске

участников субботних акций в Минске Видеофакт: участники акций за и против Лукашенко встретились в Минске

Лукашенко встретились в Минске Журналистов, задержанных в Минске 1 сентября, выпустили после суда