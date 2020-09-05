Незрячий дайвер установил рекорд России по погружению - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Россиянин Дмитрий Клюквин установил рекорд страны среди спортсменов, имеющих нарушения зрения. Он самостоятельно погрузился в Черном море на глубину в 30 метров.

Дмитрий не видит с рождения, однако это не мешает ему вести активный образ жизни. Он прыгал с парашютом, освоил скалодром, стал мастером спорта по футболу, еще и занимается самбо на профессиональном уровне.

Основной своей целью он называет мотивировать людей, вдохновлять их на действия. Причем как незрячих, так и тех, у кого нет проблем со зрением.

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