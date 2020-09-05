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Незрячий дайвер установил рекорд России по погружению - видео
06.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Россиянин Дмитрий Клюквин установил рекорд страны среди спортсменов, имеющих нарушения зрения. Он самостоятельно погрузился в Черном море на глубину в 30 метров.
Дмитрий не видит с рождения, однако это не мешает ему вести активный образ жизни. Он прыгал с парашютом, освоил скалодром, стал мастером спорта по футболу, еще и занимается самбо на профессиональном уровне.
Основной своей целью он называет мотивировать людей, вдохновлять их на действия. Причем как незрячих, так и тех, у кого нет проблем со зрением.
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Рекорд России по погружению среди незрячих установил дайвер в Черном море. Смотрите на видео, как это произошло.
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