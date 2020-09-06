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Стала известна судьба задержанных на женской акции в Минске журналистов
Источник материала: Навiны
Стала известна судьба задержанных накануне на женской акции в Минске журналистов.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, журналисты телеканала «Белсат» Максим Горченок и Елена Дубовик отпущены из милиции.
А вот журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич провела сегодняшнюю ночь в Центральном РУВД, сообщила редактор ресурса Янина Мельникова.
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Стала известна судьба задержанных накануне на женской акции в Минске журналистов. По информации Белорусской ассоциации журналистов, журналисты телеканала...
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