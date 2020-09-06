Епископ: люди мирно вышли на улицы, кто-то из них уже никогда не вернется домой

В Красном костеле епископ Юрий Кособуцкий призвал молиться за мир, примирение и диалог













Более тысячи человек пришло вечером 5 сентября в столичный Красный костел на молитву за пострадавших, убитых и арестованных во время мирных акций протеста. Не все поместились внутри, некоторые слушали ее на крыльце, территории вокруг костела и площади Независимости.

«Мы собрались помолиться за людей, которые хотели, чтобы наша Родина была счастливой. За всех людей, которые хотели, чтобы мы жили в свободной стране, которые хотели, чтобы в нашей стране у нас не было шантажа, запугиваний, репрессий, давления, так как именно на этих фундаментах базируется наша жизнь. Но мы хотели бы быть свободными, миролюбивыми — белорусами, которые строят счастливое будущее», — сказал во время службы генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий.





















По его словам, люди мирно вышли на улицы, но «многие из них не вернулись домой и уже не вернутся никогда». «Мы говорим: «Прости нас, Боже, что на нашей земле кто-то погиб, отдал свою жизнь. Это трагедия, трагедия всего нашего народа», — заявил священник.

Кособуцкий подчеркнул, что этих людей, даже если они были далеко от Бога, он приютил к своему сердцу. Епископ также напомнил о тех, кого за то, что они мирно выражали свой протест, «избили, искалечили и отвезли на Окрестина, в Жодино, где над ними издевались и пытали».

Епископ напомнил при этом о необходимости прощать, подчеркнув, что это не слабость. «Простить может только сильный человек», — подчеркнул священник, добавив, что, прощая, «ты прикасаешься к самому Богу». Совесть — это то, что «позволяет человеку понять, где хорошее, где плохое, несмотря на то что ему промываются мозги», сказал он, и вспомнил в связи с этим о «людях, которые занимаются пытками», а также о судьях, которые «оптом сегодня выдают приговоры».









Кособуцкий высказался о солидарности: «Трагедия народа, которая сейчас происходит в нашей стране, показала нам, кто есть кто. Но как эта трагедия, этот кризис объединил людей. На нас давят, но мы сами становимся другими. Пути назад нет. Но есть много добра для каждого из нас. Это наша солидарность».

Епископ напомнил о том, сколько людей добровольно оказывали помощь. «Это наши люди. Наши! Белорусы! Это мы!» — подчеркнул священник.

Епископ призвал молиться за спокойствие, примирение, согласие, чтобы был возможен диалог. «Я прошу, чтобы добрый Бог благословил наше Отечество, а Матерь Божья укрыла нас всех плащом своей опеки. И верующих, и неверующих, и тех, кто убегает, и тех, кто догоняет, тех, кто в камерах лежат на полу, и тех, кто ставят свой сапог им на голову. Чтобы Матерь Божья выпросила у Бога эту милость прощения, мира, спокойствия. Все это сделает нас счастливыми», — заключил Юрий Кособуцкий.

Конец его речи собравшиеся встретили овацией.

Во время службы с площади были слышны предупреждения о незаконности участия в массовом мероприятии, стояли автозаки, однако препятствий со стороны милиции или задержаний не было.

Фото Сергея Сацюка