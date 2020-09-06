Сын рабочего МЗШ, пропавшего 11 августа: «О его смерти нам сообщили только через 20 дней, это вообще как?!»

Источник материала: Onliner Александр Будницкий работал на Минском заводе шестерен. Мужчина жил в общежитии №2 по улице Ботанической. 11 августа он должен был работать во вторую смену. Соседи по общежитию видели, как он спит, но на работе мужчина так и не появился, в общежитие не вернулся тоже.

Со своим отцом Валерий Будницкий общался не так часто: последний раз вживую они виделись в прошлом году, а созванивались где-то месяца четыре назад.

— Мы не то чтобы часто встречались, но у нас не было и натянутых отношений, — говорит молодой человек. — И у него не всегда получалось встретиться, и у меня.





О том, что его отец пропал, Валерий даже не подозревал. Говорит, узнал обо всем только 31 августа, когда дядя набрал ему и сказал, что отца обнаружили мертвым.

— 31 августа я сидел на работе, мне позвонил дядя, брат отца Валентин, сказал, что нашли тело, — рассказывает он. — Тогда-то и выяснилось, что соседи отца по общежитию забеспокоились и позвонили дяде 19 августа. Они же рассказали, что подали заявление о пропаже в Ленинское РУВД. Дядя тогда и стал его искать: везде звонить и расспрашивать. В том числе и РУВД. Сначала он звонил в Ленинское РУВД, там сказали, что никаких данных по этому поводу у него нет. Дальше он начал обзванивать дежурных по всему Минску. В какой-то момент ему сказали обращаться в РУВД Октябрьского района. Там подтвердили, что тело отца находится в морге.





«Он точно не интересовался политикой»

Обстоятельства смерти Александра Будницкого до сих пор непонятны родственникам. Валерий говорит, что есть официальная версия, озвученная Следственным комитетом, а есть другие сообщения.

— По официальной версии, его нашли возле дома №17 по улице Берестянской, это район за ЦУМом, — объясняет он. — По другим данным, его нашли в сквере за «Ригой». Также разнятся и данные, когда он умер. По информации Следственного комитета, он умер 12 августа, по другим сведениям — 11 августа, именно тогда констатировали смерть, а 12-го проводили посмертное вскрытие и экспертизу.





— Официальная смерть согласно экспертизе — сильное алкогольное отравление, — продолжает молодой человек. — Сам лист экспертизы мне в руки не попадал, но когда я общался со следователем на опросе, она при мне листала папку с документами и зачитала, что в крови было обнаружено 3,5 промилле алкоголя. Это примерно 800—1000 граммов водки.

Но все, кто знал моего отца, да и я тоже уверены: он не могу чисто физически столько выпить. Если на каком-нибудь мероприятии он садился за стол, то две-три рюмки — и его клонило в сон. У него были проблемы с сердцем, несколько раз его забирали на скорой, когда он еще жил в Смоленске. У него один раз доставали тромб из легочной артерии и однажды ставили ловушку тромбов.

Валерий описывает отца как сухощавого, но физически крепкого человека. По его словам, за смену на заводе он постоянно таскал тяжести.





— Отец рассказывал о своей работе (а он был зуборезчиком), мол, вот есть заготовка 30 килограммов. Ее нужно поднять, перенести на станок, установить, после обработки деталь становится 16 килограммов. И снова ее нужно поднять и перенести на другой станок, установить. В рабочую смену в сумме получалось тонны полторы минимум он переносил руками.

Мог ли Александр участвовать в протестах, его сын не знает. Говорит, из спортивного интереса сходить посмотреть своими глазами мог, но не больше.

— Вряд ли он был активным участником. Он точно не интересовался политикой, я даже не уверен, ходил ли он голосовать, — объясняет парень.





«Дядя сказал, что опознавать там уже нечего»

Валерий говорит, что личность отца идентифицировали сразу: у него при себе был рабочий пропуск и включенный мобильный телефон. К слову, 18 августа, когда все родственники пытались его поздравить с 53-летием, шли длинные гудки, а трубку никто не брал.

— У отца был старый кнопочный аппарат, такие могут и неделю на одном заряде продержаться, — объясняет Валерий. — Я не понимаю, почему только 31 августа, спустя 20 дней, нам сказали, где он и что с ним? Да и то потому что мы сами всех обзванивали. Если бы не коллеги и дядя, мы бы, возможно, до сих пор ничего не знали. Они там начинают рассказывать, что всему виной коллеги на работе, которые 19 августа сказали, что вроде бы родственников у него нет. Так это было 19 августа. А 8 суток до этого? Что в это время происходило?





— Когда я был в СК Советского района, задал следователю вопрос, как так случилось, что о смерти человека не сообщили родственникам, не сообщили на работу? Она мне начала рассказывать о процедурах, как писала запросы в уголовный розыск, на вопрос прямой так и не ответила, — говорит сын.

Что касается травм на теле, то родственники их не смогли увидеть: прошло слишком много времени.

— Судя по всему, тело отца хранили не в холодильнике, — говорит Валерий. — Когда мы забирали отца, он был завернут в два мешка, и все равно чувствовался неприятный запах. Даже видавшие виды работники морга не могли сдержать рвотных рефлексов, когда открывали мешок. Дядя сказал, что опознавать там уже нечего, даже черты не увидишь, не то что травмы. По большому счету я на 100% не могу быть уверен, хоронили мы отца или нет, хотя работник морга заверил, что мы можем не сомневаться. Он же проводил вскрытие и осмотр 12 августа, также сказал, что вроде бы никаких синяков, ссадин и ушибов не было. Но как тут проверишь...





Александра Будницкого хоронили в среду. Два брата и сын мужчины до сих пор не могут поверить в то, что произошло.

— У меня сейчас два самых основных вопроса: почему не сообщили родственникам и почему тело так хранилось? У меня план добиться ответов на эти вопросы, — заключает Валерий. — Отец у меня православный человек, а мы не смогли ни 9-й день почтить, ничего...

Официально

Как сообща л Следственный комитет, поздно вечером 11 августа в сквере вблизи одного из домов на улице Берестянской в Минске мужчина попросил у прохожих закурить. В какой-то момент 52-летнему жителю Минска стало плохо, в результате чего он упал. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, мужчина скончался на месте.

— На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. При себе у погибшего находились документы, по которым личность сразу была установлена. Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются и показаниями очевидцев. В ходе осмотра тела повреждений, за исключением полученных в результате падения с высоты собственного роста, не обнаружено, — говорилось в сообщении. — Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, причиной смерти явилось острое отравление этиловым спиртом.

— Ряд интернет-ресурсов поспешили связать гибель мужчины с происходящими событиями в стране, при этом указав место обнаружения тела около ТЦ «Рига», что не соответствует действительности, — заявили в СК.

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