Тихановская отказалась объяснять отъезд в Литву

В ходе стрима на ее YouTube-канале Тихановскую попросили «озвучить причину, зачем» она «выехала в Литву».





«К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить», – ответила Тихановская, не исключив, что «когда-нибудь в ближайшем будущем сможет рассказать эту историю».





Она добавила, что «пока не готова». На предположение, что это сделано «в соображениях безопасности», Тихановская ответила: «Можно и так сказать».





Напомним, что в ночь на 11 августа она покинула Беларусь после беседы с двумя высокопоставленными силовиками в кабинете главы ЦИК.