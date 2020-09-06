Все яйца в одной корзине. Кремль может взять Беларусь через экономику

5 сентября Александр Лукашенко обсуждал экономику с членами Совета безопасности — структуры, в которой задают тон люди в погонах. С ними же Лукашенко ранее решал, как задушить сначала альтернативу на выборах, а потом — протесты . Душили и душат с огоньком. Мастера, ничего не скажешь. Но вот экономические проблемы при помощи омоновских дубинок и автозаков черта с два решишь.



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Более того, именно силовики своим беспределом в ходе минувших выборов и после них оказали режиму медвежью услугу не только в политическом, но и в экономическом плане. Однако вождь, похоже, и впредь собирается делать на них ставку во всех сферах.

На совещании с членами Совбеза он подчеркнул, что «экономическая безопасность — это немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому экономика и еще раз экономика!»

Впрочем, когда Лукашенко призывал силовиков поддержать экономику, возможно, имелось в виду прежде всего, что нельзя допустить развития забастовочного движения . Да, работяг и особенно заводил сильно прижали. Но, как заявил БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, «забастовочное движение не свернулось — оно трансформировалось».

По его словам , «все ушло в привычные для белорусов формы — «партизанской борьбы», чему больше всего соответствует итальянская форма забастовок, когда люди приходят на рабочие места, но работают очень медленно».

Силовики могут, конечно, еще и посадить энное число бизнесменов, чтобы вытрясти из них денежки, но даже такие героические усилия вряд ли решат грядущие проблемы казны.

Западный вектор подрублен

За последние месяцы белорусское руководство, опираясь на людей в погонах, наломало столько дров, что Евросоюз и США, которые после Крыма избрали линию на прагматичный диалог с Минском, просто вынуждены были среагировать осуждением и подготовкой санкций (страны Балтии их уже ввели, Брюссель собирается, Вашингтон подумывает).

Теперь политические отношения с Западом испорчены всерьез и надолго. Понятно, что это плачевно отразится и на экономических отношениях. Могут свернуть сотрудничество с Беларусью Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Можно забыть о кредите МВФ, размещении евробондов.

Западные инвесторы и прежде с опаской относились к стране, где твой бизнес могут в два счета национализировать именем революции (достаточно вспомнить историю с кондитерскими фабриками «Коммунарка» и «Спартак»). Теперь же, когда белорусское руководство и вовсе сорвалось с катушек, забугорные толстосумы тем более поостерегутся нести свои денежки на это поле чудес.

Более того, разбегаются и свои, кто может унести ноги. На фоне того как силовики винтят протестующих айтишников, трясут неблагонадежные с точки зрения режима компании (свежий пример — наезд на PandaDoc), ИТ-бизнес начинает уходить из Беларуси. Некоторые компании закрылись вообще, другие эвакуировали своих сотрудников, третьи — на низком старте.

Айтишники легки на подъем, им станки перевозить не надо. И такие специалисты нарасхват. В частности, их с распростертыми объятиями готова принять Украина, где решили создать аналог Парка высоких технологий. В Вильнюсе говорят, что получили запросы от 21 ИТ-компании из Беларуси о возможности переехать в Литву. И там думают принять поправки к законам, чтобы упростить такой переезд.

Если так пойдет, Беларусь вскоре и впрямь может вернуться в лихие 90-е, которыми Лукашенко пугал во время избирательной кампании. Останутся дохлые гиганты социалистической индустрии да колхозы, на которые денег не напасешься. Можно, конечно, омоновцев посадить за компы, но много они не напрограммируют.

Диверсификация пошла прахом

Далее, загибается диверсификация внешнеэкономических связей, о которой белорусское начальство трубило последние годы.

Теперь же Лукашенко страшно обиделся на прибалтов, которые первыми ввели санкции, и особенно на литовцев, которые еще и приютили его политическую соперницу Светлану Тихановскую: «Зажрались. Поэтому поставим на место».

28 августа он велел правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Возможность перебросить экспорт нефтепродуктов с литовской Клайпеды на российские порты (Санкт-Петербург, Усть-Луга) обсуждалась на переговорах премьеров Беларуси и России 3 сентября в Минске.

Уже много сказано о том, что такая загогулина может оказаться невыгодной экономически и вдобавок сделает Беларусь еще более зависимой от России. Однако я обращу внимание и еще на один важный момент. Ведь через порты Балтии идет не только экспорт, но и импорт. В частности, когда в начале нынешнего года разразилась нефтяная война с Россией, Беларусь стала получать через Клайпеду альтернативную нефть.

В январе туда прибыл танкер с норвежской нефтью. Затем этот порт принял два танкера с американской нефтью для Беларуси. Теперь, похоже, этой нефтяной альтернативе каюк.

Рассорились и с поляками, которые уже подумывали было оборудовать нефтепровод «Дружба» для реверса в сторону Беларуси. В таком случае мы могли бы получать саудовскую или американскую нефть через Гданьск. И по трубе, понятное дело, это дешевле, чем по железной дороге.

Да, есть еще один маршрут альтернативных поставок нефти, прежде всего азербайджанской — через Украину. Из Одессы на Мозырский НПЗ это сырье возили цистернами, однако была перспектива договориться прокачивать по трубе Одесса — Броды.

Но и с Киевом Минск рассобачился вдрызг на почве выборов (ну, и еще вагнеровцев отказался выдать). Впрочем, тут дело даже не в плохих отношениях (деньги не пахнут), а в том, что Россия наверняка затребует брать нефть только у нее. Москва в отношениях с Лукашенко сейчас на коне и может диктовать условия.

Могут сдуть пыль с «интеграционных проектов» и добавить новые

Сейчас аналитики гадают, чего затребовал или еще затребует Владимир Путин от незадачливого белорусского союзника, который бросился к нему за спасением от революции .

При этом ряд экспертов, в частности белорусский политолог Андрей Казакевич, отмечают , что для Москвы рискованно заключать политические соглашения с правителем, легитимность которого под большим вопросом не только на Западе, но и в стране. Их не признает Запад, их в штыки воспримет значительная часть белорусов, а в перспективе их аннулирует новая белорусская власть.

Вероятно, в Кремле это понимают и потому, возможно, не станут прямо вот сейчас (а Лукашенко должен встретиться с Путиным в ближайшие недели) выкладывать на стол дорожные карты «углубления интеграции» . Но почему бы не воспользоваться моментом, чтобы поглубже войти в белорусскую экономику?

Еще в декабре 2012 года тогдашний российский премьер Дмитрий Медведев предложил белорусской стороне определить пять интеграционных проектов с приватизацией. В итоге было намечено создать холдинг «Росбелавто» на базе МАЗа и КамАЗа, а также интегрировать белорусские «Интеграл» и Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) со структурами госкорпорации «Ростех», «Пеленг» — с «Роскосмосом», «Гродно Азот» — с «Еврохимом» или «Газпромом».

Понятно, что на деле российская сторона хотела просто аккуратно прибрать белорусские активы к рукам. Что Лукашенко чуял нутром. Выступая с посланием народу и парламенту в апреле 2013 года, он не выдержал и высказался открытым текстом по поводу слияния МАЗа и КаМАЗа: «Я на эту акцию бандитскую не пойду». Позже он категорически возразил против продажи МЗКТ.

Короче, все пять интеграционных проектов пошли прахом. Но сейчас Москва вполне может к ним вернуться да еще и новые вдобавок придумать. Например, продвинуться в нефтепереработку (пока российская доля есть только в Мозырском НПЗ), войти в активы «Беларуськалия», Белорусской железной дороги и т.д.

В общем, сейчас, когда Лукашенко особенно слаб, как никогда зависим от России и сам спешит сложить все яйца в ее корзину, с точки зрения интересов Кремля самое время без шума и пыли занимать командные высоты в белорусской экономике. Тогда и нынешний правитель окажется связан по рукам и ногам, и при новой власти страна особо не дернется.