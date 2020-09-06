Азаренко вышла в 1/8 финала US Open

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжает успешно выступать на Открытом чемпионате США.



Фото из микроблога US Open

Очередной «жертвой» набравшей хорошую форму белоруски стала полька Ига Свёнтек.

Для победы и выхода в 1/8 финала Азаренко потребовалось два сета, в которых она отдала сопернице шесть геймов — 6:4, 6:2.

В поединке за выход в четвертьфинал наша соотечественница сразится с чешкой Каролиной Муховой.