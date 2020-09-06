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Азаренко вышла в 1/8 финала US Open
Источник материала: Навiны
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжает успешно выступать на Открытом чемпионате США.
Очередной «жертвой» набравшей хорошую форму белоруски стала полька Ига Свёнтек.
Для победы и выхода в 1/8 финала Азаренко потребовалось два сета, в которых она отдала сопернице шесть геймов — 6:4, 6:2.
В поединке за выход в четвертьфинал наша соотечественница сразится с чешкой Каролиной Муховой.
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжает успешно выступать на Открытом чемпионате США.
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