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Фронтальные разделы накрывают Беларусь
Источник материала: Навiны
В воскресенье погоду на территории страны будет формировать система фронтальных разделов, смещающаяся с территории Польши.
Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
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В воскресенье погоду на территории страны будет формировать система фронтальных разделов, смещающаяся с территории Польши.
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