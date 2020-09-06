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Фронтальные разделы накрывают Беларусь

06.09.2020 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье погоду на территории страны будет формировать система фронтальных разделов, смещающаяся с территории Польши.

Фронтальные разделы накрывают Беларусь
Фото pixabay.com

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +19..+21°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Гомель +24..+26°C (без осадков);
  • Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 10-20%);
  • Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, гроза);
  • Минск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье погоду на территории страны будет формировать система фронтальных разделов, смещающаяся с территории Польши.
 
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