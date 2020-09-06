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Азаренко продолжает побеждать на US Open

06.09.2020 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко (27 WTA) продолжает идти дальше по сетке US Open. Легко одолев во втором круге Арину Соболенко, в третьем она почти так же легко прошла польку Игу Швентек (53 WTA). Отметим, что белоруска не проходила три круга US Open с 2015 года.


Фото: Reuters

Матч с 19-летней полькой продолжался один час и 39 минут. Более напряженным получился первый сет. Виктория начала его с проигранной подачи, уступала по геймам 0:2, но затем сравняла счет на подаче соперницы в напряженной борьбе в гейме с четырьмя брейк-пойнтами. Затем соперницы еще раз обменялись проигрышами подач, но в итоге Азаренко была сильнее 6:4.

Второй сет прошел более спокойно и завершился победой Виктории 6:2. В следующем матче в 1/8 финала Азаренко ждет встреча с чешкой Каролиной Муховой (26 WTA).

 
 
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На сей раз она одолела польку Швентек.
 
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