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Азаренко продолжает побеждать на US Open
Источник материала: Tut.by
Виктория Азаренко (27 WTA) продолжает идти дальше по сетке US Open.
Матч с 19-летней полькой продолжался один час и 39 минут. Более напряженным получился первый сет. Виктория начала его с проигранной подачи, уступала по геймам 0:2, но затем сравняла счет на подаче соперницы в напряженной борьбе в гейме с четырьмя брейк-пойнтами. Затем соперницы еще раз обменялись проигрышами подач, но в итоге Азаренко была сильнее 6:4.
Второй сет прошел более спокойно и завершился победой Виктории 6:2. В следующем матче в 1/8 финала Азаренко ждет встреча с чешкой Каролиной Муховой (26 WTA).
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На сей раз она одолела польку Швентек.
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