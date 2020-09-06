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То, что создает уют и успокаивает. Рецепты самых вкусных «осенних» пирогов от шеф-повара
Источник материала: Tut.by
Домашняя выпечка создает ощущение тепла и уюта в доме, а это сейчас нужно каждому из нас. Предлагаем ненадолго отвлечься от новостной ленты, чтобы немного порадовать себя и своих близких.
Сливовый пирог на творожном тесте
Ингредиенты:
Для теста:
сливочное масло 180 г;
сахар 175 г;
творог 200 г;
яйца 2 шт.;
мука 300 г;
разрыхлитель 1 ч.л.;
сода ¼ ч.л.
Для начинки:
сливы 10−15 шт.;
сахар 1 ст.л.;
молотая корица ½ ч.л.
Как готовим?
1. Делаем тесто. Масло взбиваем с сахаром и творогом до получения кремообразной массы. По одному добавляем яйца, хорошо взбивая смесь после каждого. Добавляем просеянную с содой, солью и разрыхлителем муку, замешиваем тесто.
2. Из слив вырезаем косточки, сами сливы режем на 2−4 части в зависимости от размера.
3. Половину теста кладем в смазанную форму и разравниваем. Кладем в один слой сливы. Посыпаем сахаром и корицей. Выкладываем оставшееся тесто. Разравниваем.
4. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности около 35−40 минут.
5. Вынимаем, остужаем и подаем.
Цветаевский яблочный пирог
Ингредиенты на форму в 21 см:
Для теста:
Начинка:
Как готовим?
1. Просеиваем муку с разрыхлителем в большую миску, добавляем нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растираем пальцами до состояния жирной крошки.
2. Добавляем сметану и быстро замешиваем пластичное тесто. Слишком долго лучше не месить — в таком случае в готовом виде тесто может получиться жестким.
3. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 минут.
4. Пока охлаждается тесто, готовим начинку. Для этого взбиваем сметану с сахаром, яйцом и крахмалом до растворения сахара.
5. Яблоки чистим от кожуры, вынимаем сердцевинки. Нарезаем на тонкие ломтики, кладем в миску и поливаем соком половины лимона. Перемешиваем. Это необходимо для того, чтобы яблоки не потемнели раньше времени.
6. Вынимаем тесто из холодильника и выкладываем им форму (лучше использовать разъемную), чтобы получились бортики. Кладем яблоки на тесто. Заливаем сметанным кремом.
7. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение примерно 45−50 минут.
8. Готовый остужаем до комнатной температуры, затем отправляем в холодильник на 3−4 часа. Затем нарезаем и подаем.
Нежный миндальный пирог с грушами
Ингредиенты на форму 21 см:
Как готовим?
1. Готовим тесто. Масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции.
2. По одному добавляем яйца, хорошо взбивая после каждого. Добавляем половину просеянной с содой и разрыхлителем муки, вымешиваем. Добавляем сметану и снова вымешиваем. Добавляем миндальную муку и остаток мучной смеси и замешиваем тесто.
3. Кладем тесто в смазанную форму и разравниваем. Груши чистим от кожицы, удаляем сердцевины. Разрезаем груши на дольки (на 6−8 каждую) и кладем на тесто. Слегка притапливаем в тесте, посыпаем 2 ст.л. сахара и корицей.
4. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички около 45−50 минут.
5. Остужаем и подаем.
Приятного аппетита!
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Домашняя выпечка создает ощущение тепла и уюта в доме, а это сейчас нужно каждому из нас. Предлагаем ненадолго отвлечься от новостной ленты, чтобы немного...
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