То, что создает уют и успокаивает. Рецепты самых вкусных «осенних» пирогов от шеф-повара

Источник материала: Tut.by

Домашняя выпечка создает ощущение тепла и уюта в доме, а это сейчас нужно каждому из нас. Предлагаем ненадолго отвлечься от новостной ленты, чтобы немного порадовать себя и своих близких.



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Сливовый пирог на творожном тесте





Ингредиенты: Для теста: сливочное масло 180 г; сахар 175 г; творог 200 г; яйца 2 шт.; мука 300 г; разрыхлитель 1 ч.л.; сода ¼ ч.л. Для начинки: сливы 10−15 шт.; сахар 1 ст.л.; молотая корица ½ ч.л.

Как готовим?

1. Делаем тесто. Масло взбиваем с сахаром и творогом до получения кремообразной массы. По одному добавляем яйца, хорошо взбивая смесь после каждого. Добавляем просеянную с содой, солью и разрыхлителем муку, замешиваем тесто.

2. Из слив вырезаем косточки, сами сливы режем на 2−4 части в зависимости от размера.

3. Половину теста кладем в смазанную форму и разравниваем. Кладем в один слой сливы. Посыпаем сахаром и корицей. Выкладываем оставшееся тесто. Разравниваем.

4. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности около 35−40 минут.

5. Вынимаем, остужаем и подаем.

Цветаевский яблочный пирог





Ингредиенты на форму в 21 см: Для теста: мука 250 г;

сметана 100 г;

сливочное масло 150 г;

разрыхлитель ½ ч.л. Начинка: сметана 200 г;

сахар 170 г;

яйца 1 шт.;

кукурузный крахмал 1 ст.л.;

яблоки с кислинкой 4 шт.

Как готовим?

1. Просеиваем муку с разрыхлителем в большую миску, добавляем нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растираем пальцами до состояния жирной крошки.

2. Добавляем сметану и быстро замешиваем пластичное тесто. Слишком долго лучше не месить — в таком случае в готовом виде тесто может получиться жестким.

3. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 минут.

4. Пока охлаждается тесто, готовим начинку. Для этого взбиваем сметану с сахаром, яйцом и крахмалом до растворения сахара.

5. Яблоки чистим от кожуры, вынимаем сердцевинки. Нарезаем на тонкие ломтики, кладем в миску и поливаем соком половины лимона. Перемешиваем. Это необходимо для того, чтобы яблоки не потемнели раньше времени.

6. Вынимаем тесто из холодильника и выкладываем им форму (лучше использовать разъемную), чтобы получились бортики. Кладем яблоки на тесто. Заливаем сметанным кремом.

7. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение примерно 45−50 минут.

8. Готовый остужаем до комнатной температуры, затем отправляем в холодильник на 3−4 часа. Затем нарезаем и подаем.

Нежный миндальный пирог с грушами





Ингредиенты на форму 21 см: сливочное масло 150 г;

сахар 150 г;

яйца 2 шт.;

сметана 100 г;

миндальная мука 75 г;

разрыхлитель 1 ч.л.;

сода ¼ ч.л.;

пшеничная мука 200 г;

груша небольшая 4 шт.;

сахар 2 ст.л.;

молотая корица 1/3 ч.л.

Как готовим?

1. Готовим тесто. Масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции.

2. По одному добавляем яйца, хорошо взбивая после каждого. Добавляем половину просеянной с содой и разрыхлителем муки, вымешиваем. Добавляем сметану и снова вымешиваем. Добавляем миндальную муку и остаток мучной смеси и замешиваем тесто.

3. Кладем тесто в смазанную форму и разравниваем. Груши чистим от кожицы, удаляем сердцевины. Разрезаем груши на дольки (на 6−8 каждую) и кладем на тесто. Слегка притапливаем в тесте, посыпаем 2 ст.л. сахара и корицей.

4. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички около 45−50 минут.

5. Остужаем и подаем.

Приятного аппетита!

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