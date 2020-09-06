«Еще есть оптимизм по поводу будущего». Минчанин уволился из газеты БелТА и учится на ИТ-курсах

Источник материала: Tut.by

Минчанин Петр Овод два года проработал в одной из газет при БелТА — верстал плюс вел колонку о культуре. Но после того, что произошло на улицах Минска 9−11 августа, он решил, что больше не может работать на государственное издание, и положил заявление на стол. После этого Петр обратился за помощью в Фонд солидарности BYSOL и организацию «Честные люди». Он уже получил выплату и сейчас проходит курсы переподготовки от EPAM. Поговорили с ним, почему он решился на перемены.



Фото: из личного архива Петра / Facebook

— Что я делал в «Белте»? Я прибился из газеты «Семь дней» — это такой на две трети развлекательный ежедневник. Верстал плюс вел колонку про книги, новинки кино и сериалов, — рассказывает Петр. — Я проработал там два года, которые закончились 13 августа.

Желание уволиться у меня назревало еще на старте избирательной кампании. Но брутальность разгона и 80% (по данным ЦИК на выборах президента в 2020 году за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей — прим.TUT.BY) усилили напряжение. Так что я вышел на работу во вторник и сразу же подал заявление, сказав «Вы же понимаете, что произошло в стране, и я с этим как бы не согласен». И мне сразу же его подписали — по соглашению сторон.

Спустя два дня Петр забрал трудовую. Причем на тот момент он не знал, чем будет заниматься и, в принципе, на что жить. Конечно, у него была четверть ставки в одной из независимых газет, но заработанного там хватало только на покрытие «кредитов-рассрочек». После всех выплат на жизнь оставалось рублей 60.

— Нет, мне не было страшно — за свои 35 лет я сменил пять или шесть работ, так что был уверен, что что-то найду. К тому же моя подруга, которая была наблюдателем от «Честных людей», сказала, что их проект «Скорая взаимопомощь» может помочь и с работой, и переобучением, и прочим.

Когда я узнал про BYSOL? Если честно, послевыборная неделя у меня немного сливается, потому что это был непрерывный карнавал протестов. Сначала было страшно, а потом уже — сказочно и весело, когда стали ходить девушки с цветами. Но помню, что ссылка на фонд была в каком-то из Telegram-каналов. И я просто написал им в Facebook, хотя на тот момент уже связался со «Скорой взаимопомощью».

В BYSOL у меня попросили фото трудовой и еще записать видеообращение, и на этом все. Мне перевели деньги, наверное, в течение полутора или двух недель — видимо, за это время проверили, реально ли я там работал.

Этих денег Петру хватит, пока он будет проходить трехмесячные курсы при EPAM, которые он нашел на площадке «Честных людей».

— Это бесплатные курсы по веб-разработке и верстке, даже со стипендией, — улыбается он. — EPAM тебя устраивает на работу тестировщиком их образовательных программ.

Да, три месяца на курсы — это мало, но я еще параллельно прохожу вторые — онлайн. Курсы от EPAM я буду проходить из дома — первую группу людей, которые «по политическим мотивам», разбили на две части: одна, наверное, человек 12, будут ходить в ПВТ каждый день (по крайней мере, первый месяц, пока их будут аффилировать), и три человека, в том числе и я, станут заниматься дома.

Не знаю, по какому принципу поделили, думаю, это педагогический эксперимент, ведь понятно, что тех, кто не из сферы ИТ, сложнее образовывать. Будут смотреть разные подходы, какой лучше. Но у меня есть ментор из компании, которая ведет меня на волонтерских началах.

На вопрос, доволен ли он, тем, как все получилось, Петр отвечает:

— Я вообще доволен по поводу того, как все повернулось, потому что у меня еще есть оптимизм по поводу будущего. Перед выборами у меня был пессимистичный настрой — что повторится 2010 год плюс-минус в том же сценарии: одна ночь протестов, тысяча арестованных и все стихнет и погрузится в депрессию и эмиграцию. Но сейчас все иначе — воскресные марши, глухонемые продают на улицах бело-чырвона-белые флаги. Так что в личном плане — да, наверное, я доволен. Теперь главное, чтобы в мои гуманитарные мозги поместилась эта шайтан-наука.