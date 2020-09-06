Нетрезвого бесправника останавливали со стрельбой в под Россонами – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Оружие для остановки пьяного водителя были вынуждены использовать в Россонском районе сотрудники ГАИ, об этом сообщили в МВД Беларуси.

Сообщение о конфликте жителей деревни Горбачево с приехавшими туда на автомобиле Renault людьми поступило правоохранителям около 23:00 4 сентября. Для проверки был направлен экипаж ГАИ.

По пути инспектора заметили похожую по описанию машину и потребовали у водителя остановиться. Находящийся за рулем мужчина проигнорировал требования, за ним началась погоня. После неоднократных предупреждений инспектора были вынуждены несколько раз выстрелить по колесам легковушки.

Водитель был задержан. В салоне машины, кроме него, находилось двое пассажиров, их также задержали. Все они являются жителями Россон.

Как показало медицинское освидетельствование, управлявший автомобилем 50-летний мужчина был нетрезв – у него обнаружили 2,4 промилле алкоголя. Также он не имел прав на управления транспортным средством.

"В отношении водителя составлены протоколы об административном правонарушении за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а также в состоянии опьянения", - рассказали в МВД.

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