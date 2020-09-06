ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нетрезвого бесправника останавливали со стрельбой в под Россонами – видео

06.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Оружие для остановки пьяного водителя были вынуждены использовать в Россонском районе сотрудники ГАИ, об этом сообщили в МВД Беларуси.

Сообщение о конфликте жителей деревни Горбачево с приехавшими туда на автомобиле Renault людьми поступило правоохранителям около 23:00 4 сентября. Для проверки был направлен экипаж ГАИ.

YouTube / УВД Могилевского облисполкома
Пьяный бесправник вместе с пассажирами оказал сопротивление ГАИ - видео

По пути инспектора заметили похожую по описанию машину и потребовали у водителя остановиться. Находящийся за рулем мужчина проигнорировал требования, за ним началась погоня. После неоднократных предупреждений инспектора были вынуждены несколько раз выстрелить по колесам легковушки.

Водитель был задержан. В салоне машины, кроме него, находилось двое пассажиров, их также задержали. Все они являются жителями Россон.

Как показало медицинское освидетельствование, управлявший автомобилем 50-летний мужчина был нетрезв – у него обнаружили 2,4 промилле алкоголя. Также он не имел прав на управления транспортным средством.

"В отношении водителя составлены протоколы об административном правонарушении за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а также в  состоянии опьянения", - рассказали в МВД.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке, кроме него в машине также находилось двое пассажиров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Все яйца в одной корзине. Кремль может взять Беларусь через экономику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика