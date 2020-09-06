Эксперт рассказал, что нужно обязательно делать, если урожай плодовых гниет прямо на деревьях

Источник материала: Tut.by

Сейчас в разгаре сезон сбора урожая яблок, груш, алычи, слив. Но бывает так, что плоды прямо на деревьях оказываются гнилыми или опадают раньше времени. В чем причина этих неприятных явлений и как их можно предотвратить, объяснил биолог и автор популярного YouTube-канала для садоводов и огородников Procvetok Иван Русских.



Фото с сайта pixabay.com

Причин преждевременного опадения плодов может быть несколько. Любопытно, что опадение молодых плодов может быть вполне нормальным явлением. В этом случае, как рассказал Иван Русских, дерево само нормирует количество завязей, из которых образуются полноценные фрукты. При этом оно «руководствуется» количеством доступного питания и влаги.

— Если опыление цветков весной произошло хорошее, а «вытянуть» все завязи дерево не в состоянии, оно оставит только то, что сможет прокормить. В этом случае формированию большого количества крупных, сладких, полноценных плодов будет способствовать своевременная подкормка, при необходимости — поливы, а также обрезка. Благодаря обрезке лишних ветвей завязей изначально образуется меньше. Не хотите же вы получить огромное количество плодов, но мелких, зачастую кривеньких и не очень вкусных? Чтобы потом выносить их ведрами за пределы участка. Нет, это не наш путь! Поэтому обрезка и подкормка сада — наше все!

Причина опадения — болезни плодовых деревьев

Несколько сложнее обстоят дела, если причиной опадения плодов являются болезни. И враг номер один — монилиоз. Бывает двух типов: монилиальный ожог, который поражает деревья весной во время и после цветения, а также плодовая гниль. Монилиальный ожог разносится пчелами при опылении цветков. После заражения веточки начинают увядать и усыхать, лишая садоводов изрядной доли урожая.

— Даже если ваш сад в порядке, не поленитесь перед цветением обработать его препаратами серы — это наиболее безопасный, эффективный и экологичный способ. Приверженцам биологических методов борьбы с болезнями я посоветую препараты сенной палочки "Бактоген", "Максиммун" и другие. Ими можно обрабатывать деревья даже по раскрывшимся цветкам, совмещая опрыскивание от болезней с подкормкой бором. Примите этот совет на вооружение на следующий год.

А вот причиной образования коричневых гнилых пятен на плодах, которые в считаные дни могут покрыть весь урожай, эксперт называет плодовую гниль. При благоприятных условиях коричневые пятна гнили покрываются ожерельями спороношения вредоносного гриба. Споры активно разносятся плодовыми мушками — дрозофилами — от плода к плоду, вызывая быстрое распространение болезни как от собственных больных плодов, так и от соседских.

— Те плоды, которые не отпали, могут мумифицироваться и сохраняют вредоносные споры до весны. Так что снимать пораженные гнилью плоды надо обязательно. Но что же делать с пораженными гнилью плодами? Самое простое — собрать и выкинуть подальше от участка, как многие и делают.

Однако просто уложить пораженные плоды в компостную яму — не выход. Мушки-дрозофилы могут принести болезнь снова в сад. Поэтому самое правильное — закопать гнилые плоды, причем можно прямо в овощных грядках.

— Гниющие плоды станут неплохим органическим удобрением, а будучи прикопанными на грядках с томатами и перцами, ускорят их созревание благодаря естественному выделению этилена — натурального ускорителя созревания плодов.

Тем, для кого регулярный сбор и закапывание плодов кажется слишком хлопотным занятием, специалист рекомендует хотя бы раз в 7−10 дней опрыскивать приствольные круги и опавшие плоды препаратами полезного гриба "Триходерма" ("Триходермин-БЛ", "Фунгилекс" и другие надежные препараты).

— "Триходерма" сама «слопает» вредоносную монилию на раз-два и защитит сад от распространения заразы. Защитить же непосредственно сами плоды от плодовой гнили можно регулярными опрыскиваниями препаратами той же сенной палочки. Она же защитит и от парши, которая является воротами для плодовой гнили, и от целого комплекса прочих болезней. Весьма универсальное средство для борьбы с болезнями в саду и огороде, кстати! Какие-то химически синтезированные пестициды я применять в этот период совсем не советую. Мы же все-таки растим урожай «для себя», а не «на базар».

По осени Иван советует обязательно сделать в саду искореняющую обработку. Выполняют ее перед листопадом.

— Такая обработка улучшает вызревание ветвей, готовит сад к зимовке и изничтожает всевозможные болезни, которые рады пережить зиму на листовом опаде.



Фото с сайта pixabay.com

Опадение плодов из-за ос

Еще одной причиной опадения плодов, особенно сладких, являются осы. Продырявливая кожуру самых вкусных фруктов и напиваясь соком, они служат хорошую службу мухам и прочим насекомым, желающим попировать в саду, объясняет Иван.

— Иногда вся эта шестиногая братия выедает плоды так чисто, что остается лишь тонкая кожура. Излишне напоминать, что грибковые болезни также не заставят себя ждать и очень скоро поселятся в поврежденных плодах. Хотя в течение лета они и трудятся над уничтожением мелких вредителей в саду, отгонять ос все же надо.

Как бороться с нашествием ос? Имеется несколько способов, эффективность которых непостоянна, но все-таки подтверждена опытом. Первый — это ядовитые приманки из мясного или рыбного фарша с примесью синтетических инсектицидов (например "Актара").

— На 100 г фарша нужно добавить 1 г "Актары", все перемешать и уложить малыми порциями (не больше чайной ложки) в стеклянные баночки (а лучше развесить в кроне дерева) так, чтобы собаки и коты до них не добрались. Осы, выкармливающие свое потомство белковой пищей, а сами подъедающие то, что отрыгнули личинки, быстро пойдут на убыль.

Второй способ заключается в развешивании в кроне деревьев и виноградной лозы ветоши, смоченной жидким дымом (можно купить в продуктовых магазинах), натуральным дегтем или хлорным отбеливателем.

— На одну крупную яблоню понадобится 4−5 тряпочек размером с рукав мужской рубашки. Вонючую пропитку придется периодически обновлять, хотя бы раз в неделю, так как на открытом воздухе выветривание происходит довольно быстро. Кстати, раскладывая такие же тряпочки под кочанами капусты, можно легко избавиться от гусениц.