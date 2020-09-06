Милиция к вечеру субботы отпустила 25 задержанных в Минске студентов

Источник материала: АФН

Милиция к вечеру субботы отпустила из РУВД 25 из 34 задержанных в Минске за участие в акциях протеста 5 сентября студентов.

Остальные отправлены на Окрестина до суда, поскольку ранее уже привлекались "за участие в несанкционированных мероприятиях", - сообщила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Все отпущенные на свободу студенты также привлечены к административной ответственности и им еще предстоит пройти через «честные и справедливые» белорусские суды.