В Великобритании экоактивисты сорвали выход нескольких газет

Более 100 человек заблокировали доступ к трем типографиям, в которых печатаются такие издания, как The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard. На подъездах к зданиям активисты выставили автомобили, а также установили конструкции из бамбука, к которым решили себя привязать. На своих фургонах участники вывесили транспаранты с надписями «Освободите правду» и «Беженцам здесь рады».





Британские издания уделяют недостаточно внимания изменениям климата, считают экоактивисты. Этим они и объяснили свою акцию.