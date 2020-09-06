ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Великобритании экоактивисты сорвали выход нескольких газет

06.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Великобритании экоактивисты движения «Восстание против вымирания» сорвали выпуск нескольких газет, сообщило Би-би-си.

Более 100 человек заблокировали доступ к трем типографиям, в которых печатаются такие издания, как The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard. На подъездах к зданиям активисты выставили автомобили, а также установили конструкции из бамбука, к которым решили себя привязать. На своих фургонах участники вывесили транспаранты с надписями «Освободите правду» и «Беженцам здесь рады».

Британские издания уделяют недостаточно внимания изменениям климата, считают экоактивисты. Этим они и объяснили свою акцию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании экоактивисты движения «Восстание против вымирания» сорвали выпуск нескольких газет, сообщило Би-би-си.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фан-клуб минского "Динамо" объявил бессрочный бойкот домашних игр, но "зубрам" обеспечили активную поддержку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика