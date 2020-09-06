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Фан-клуб минского "Динамо" объявил бессрочный бойкот домашних игр, но "зубрам" обеспечили активную поддержку
Источник материала: Партизан
В стартовом матче КХЛ против "Барыса" команду минского "Динамо" поддерживает группа активных болельщиков в одинаковой одежде и с рядом прочих сходств.
При этом в середине августа фан-клуб минского "Динамо" объявил бессрочный бойкот домашних игр клуба. "Нам стыдно отождествлять себя с гражданами, которые поддерживают беспредел силовиков и геноцид белорусского народа", — заявили фанаты.
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Фан-клуб минского "Динамо" объявил бессрочный бойкот домашних игр, но "зубрам" обеспечили активную поддержку
В стартовом матче КХЛ против "Барыса" команду минского "Динамо" поддерживает группа активных болельщиков в одинаковой одежде и с рядом прочих сходств.
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