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Арестованных телеведущих Кохно и Дудинского показали по ТВ

06.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известные шоумены Дмитрий Кохно и Денис Дудинский обратились к белорусам и призвали не совершать противозаконных действий. Видеообращение показали в эфире телеканала СТВ.

Накануне экс-ведущие белорусских телеканалов были задержаны за участие в несанкционированных уличных акциях.

— На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете, — говорит Дудинский в видеообращении.

— Не совершайте противозаконных действий, — призвал он.

Кохно обратился с аналогичным посылом:

— На своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия о той законной ответственности, которую придется понести.
 
 
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Известные шоумены Дмитрий Кохно и Денис Дудинский обратились к белорусам и призвали не совершать противозаконных действий. Видеообращение показали в эфире...
 
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