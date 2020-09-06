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В Жлобине произошел пожар на фабрике художественной инкрустации

06.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В cубботу в Жлобине на фабрике художественной инкрустации произошел пожар.

"В 10-53 поступило сообщение о пожаре в железобетонном трехэтажном здании (помещения на первом этаже сдаются в аренду, второй и третий этажи не эксплуатируются) в г. Жлобине", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

"Пожар ликвидирован в 11-25. Пострадавших нет", - заявили в МЧС.

По указанному МЧС адресу находится фабрика художественной инкрустации. Пожар был сильным, отмечают очевидцы.
 
 
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В cубботу в Жлобине на фабрике художественной инкрустации произошел пожар.
 
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