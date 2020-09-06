Милиция отпустила 25 из 34 студентов, задержанных за участие в акциях 5 сентября

Девять студентов столичных вузов провели сегодняшнюю ночь в отделах милиции.

Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, из отделений милиции в Минске были отпущены 25 из 34 студентов, задержанных за участие в акциях протеста 5 сентября.