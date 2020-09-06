|
Милиция отпустила 25 из 34 студентов, задержанных за участие в акциях 5 сентября
Источник материала: Навiны
Девять студентов столичных вузов провели сегодняшнюю ночь в отделах милиции.
Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, из отделений милиции в Минске были отпущены 25 из 34 студентов, задержанных за участие в акциях протеста 5 сентября.
По словам представителя главка, несмотря на то, что студенты были отпущены, они были привлечены к административной ответственности. Еще девять человек ожидают суда, так как до этого уже привлекались «за участие в несанкционированных мероприятиях», пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девять студентов столичных вузов провели сегодняшнюю ночь в отделах милиции. Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, из отделений милиции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)