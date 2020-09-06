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Милиция отпустила 25 из 34 студентов, задержанных за участие в акциях 5 сентября

06.09.2020 09:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Девять студентов столичных вузов провели сегодняшнюю ночь в отделах милиции.

Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, из отделений милиции в Минске были отпущены 25 из 34 студентов, задержанных за участие в акциях протеста 5 сентября.

По словам представителя главка, несмотря на то, что студенты были отпущены, они были привлечены к административной ответственности. Еще девять человек ожидают суда, так как до этого уже привлекались «за участие в несанкционированных мероприятиях», пишет DW.

 
Теги: Минск
 
 
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Девять студентов столичных вузов провели сегодняшнюю ночь в отделах милиции. Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, из отделений милиции...
 
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