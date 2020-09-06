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Цепкало: перехваченная беседа Майка и Ника — выдумка, придуманная в КГБ
Источник материала: Навiны
По мнению экс-претендента на пост президента, бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, у Минска нет технических возможностей «слушать» переговоры Запада.
Комментируя якобы
Цепкало также назвал «беседу» выдумкой, придуманной в КГБ, пишет
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По мнению экс-претендента на пост президента, бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, у Минска нет технических возможностей «слушать» переговоры...
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