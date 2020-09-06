Цепкало: перехваченная беседа Майка и Ника — выдумка, придуманная в КГБ

По мнению экс-претендента на пост президента, бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, у Минска нет технических возможностей «слушать» переговоры Запада.





Комментируя якобы «перехваченный разговор» Варшавы и Берлина, он высказал абсолютную уверенность в том, что у белорусских спецслужб «нет никаких технических возможностей перехватывать, тем более, если речь идет о разговоре по закрытым каналам».