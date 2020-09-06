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Грозы и дожди: желтый уровень опасности объявлен на воскресенье

06.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Кратковременные дожди и грозы ожидаются на большей части территории Беларуси, об этом сообщили в Белгиромете.

© CC0 / Pixabay
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В воскресенье, по данным синоптиков, в целом сохранится теплая погода. Будет облачно с прояснениями, вероятность дождя составляет от 70 до 90%. Исключение составляет Гомельская область, жители которой могут смело выходить на улицу без зонтов, и Гродненская, где вероятность осадков составляет всего 10-20%.

Ветер в основном западный умеренный, в ряде регионов - южный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем будет колебаться от +17°С, до +23°С, по юго-востоку +24..+26°С, вечером +10..+16°С

Жителей столицы днем ожидают грозы, температура в дневное время составит около +18°С, днем – до 20°С. Вечером столбик термометра опустится до +14°С. 

В начале следующей недели северо-западная часть Беларуси будет находиться под влиянием прохладной воздушной массы. По юго-восточной половине страны сохранится влияние малоподвижной системы фронтов.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди затронут юго-восток страны, также есть вероятность гроз. Ночью и утром местами возможен слабый туман. В ночные часы на улице будет +7..+13°С, днем +16..+22°С, по юго-востоку ночью +14..+16°С, днем +23..+26°С.

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Теги: Минск
 
 
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Осадки не ожидаются только в Гомельской области, однако по всей территории республики сохранится теплая погода.
 
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