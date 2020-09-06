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МИД Литвы: Евросоюз теряет авторитет, раздумывая над санкциями против Лукашенко

06.09.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз теряет авторитет, бездействуя по отношению к ситуации в Беларуси, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

В интервью Financial Times он призвал ЕС противостоять влиянию России и оказать белорусской оппозиции "конкретную помощь".

Линкявичус напомнил, что Литва, как и две другие прибалтийские страны-члены ЕС, Латвия и Эстония, ввела санкции в отношении представителей белорусского правительства, в том числе Лукашенко и 29 его чиновников. По словам главы литовского МИДа, общеевропейские санкции были бы более эффективными.

Линкявичюс также призвал власти Беларуси "незамедлительно освободить" сотрудников IT-компании PandaDoc. Глава ведомства назвал в Twitter их задержание атакой на белорусский IT-сектор, охарактеризовав это как позор.

Под арестом находятся четыре человека, в том числе директор филиала американской компании и бухгалтер. Их обвинили в хищении бюджетных средств.

Ранее сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пришли с обыском в минский офис IT-компании PandaDoc. Сооснователь компании Микита Микадо, уроженец Беларуси, переехавший в США, ранее предложил финансовую поддержку силовикам, которые покинут систему правоохранительных органов страны.

 
 
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Евросоюз теряет авторитет, бездействуя по отношению к ситуации в Беларуси, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
 
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