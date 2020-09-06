Германия пригрозила Лукашенко усилением санкций









"Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung . Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, пишетсо ссылкой на





"Как Европейский Союз, мы не признаем выборы и приняли решение о санкциях. Сейчас мы это реализуем. Если Лукашенко не отреагирует, то последуют дальнейшие санкции", - сказал Маас.





В то же время министр дал понять, чего он ждет от руководства в Минске : "Я требую от Лукашенко, чтобы он вел переговоры с оппозицией, чтобы выборы были повторены, чтобы Лукашенко немедленно прекратил сажать в тюрьму и жестоко обращаться с мирными демонстрантами, чтобы он уважал права человека и уважал свободу прессы".





Ранее немецкое издание Welt опубликовало информацию о том, что ЕС планирует ввести санкции против Беларуси, но в санкционный список не будет внесен Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента страны.





По данным издания, против включения Лукашенко в список санкций выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия.





Акции недовольных фальсификациями выборов президента не прекращаются по всей Беларуси уже почти четыре недели.