ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что делает в Базеле самолет Лукашенко?

06.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В аэропорту в Базеле (Швейцария) уже неделю находится самолет Gulfstream G550, который используют Александром Лукашенко и его сын Виктор Лукашенко в качестве «бизнес-самолета», сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Что делает в Базеле самолет Лукашенко?
Самолет, по словам корреспондента издания Бернхарда Оденала, вылетел из Минска 30 августа вскоре после 13 часов и приземлился в Базеле через два часа.

Министерство иностранных дел Швейцарии сказало Tages-Anzeiger, что не знает, прибыл ли на этом самолете кто-то из семьи Александра Лукашенко. Согласно анонимному источнику, "хорошо знающему аэропорт Базеля", самолет прилетел на техническое обслуживание.

Однако издание сомневается, что Gulfstream G550, стоимостью около 60 миллионов долларов, который был построен в США весной 2019 года и продан Беларуси осенью того же года, требует технического обслуживания.

"Капитальные работы по техническому обслуживанию не должны быть необходимы для такого нового самолета. А если так, то почему в Швейцарии? 

Впрочем, в аэропорту Базеля есть компании, которые специализируются не только на ремонте, но и на шикарном оборудовании частных самолетов», — пишет Tages-Anzeiger.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропорту в Базеле (Швейцария) уже неделю находится самолет Gulfstream G550, который используют Александром Лукашенко и его сын Виктор Лукашенко в качестве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Военнослужащие США прибыли в Литву на учения на фоне обострения напряженности в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика