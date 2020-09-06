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Одного из задержанных 5 сентября журналистов до сих пор не освободили

06.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанную 5 сентября во время акции в Минске журналистку «Зеленого портала» Анастасию Захаревич так и не освободили. В чем ее обвиняют, неизвестно, сообщает БАЖ.





5 августа во время «Женского марша» в Минске задержали троих журналистов:

журналистку» Белсата " Елену Дубовик,
журналиста "Белсата" Максима Колитовского (Горченко);
журналистку "Зеленого портала" Анастасию Захаревич.

После 20 часов задержанных журналистов» Белсата " освободили, забрав технику и составив протокол за работу без аккредитации.
 
Теги: Минск
 
 
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Задержанную 5 сентября во время акции в Минске журналистку «Зеленого портала» Анастасию Захаревич так и не освободили. В чем ее обвиняют, неизвестно, сообщает БАЖ.
 
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