ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-генсек НОК Котов о сюжете СТВ про Дудинского и Кохно: «В 40-х прошлого века такие приемы тоже были в ходу... Не помогло...»

06.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов прокомментировал сюжет СТВ, где ведущие Денис Дудинкий и Дмитрий Кохно, которые сейчас отбывают арест в 10 суток, признаются, что участвовали в несанкционированных мероприятиях.



«В 40-х прошлого века такие приемы тоже были в ходу... Не помогло... Блин, может, стоит методичку обновить. Уж очень коричневым отдает от авторов постановки...» – написал Котов в своем Facebook.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов прокомментировал сюжет СТВ, где ведущие Денис Дудинкий и Дмитрий Кохно, которые сейчас отбывают арест в 10...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лейпциге третий день продолжаются столкновения демонстрантов с полицией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика