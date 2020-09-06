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Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала US Open

06.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису.




На стадии 1/16 финала Азаренко одержала победу над Игой Швентек из Польши – 6:4, 6:2. Азаренко занимает 27-е место в действующем рейтинге WTA, Швентек – 53-е.

В 1/8 финала белоруска сыграет с Каролиной Муховой из Чехии. Матч состоится 7 сентября.

Примечательно, что спортсменки являются соседками по главному теннисному рейтингу мира. Азаренко, как отмечалось выше, там на 27-м месте, а Мухова – на 26-м.

Продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате США и Арина Соболенко. Вместе с бельгийкой Эллис Мертенс она вышла в 1/4 финала парного разряда турнира. В матче 1/8 финала интернациональный дуэт победил пару Джессика Пегула (США) / Шелби Роджерс (США) со счетом 6:3, 7:6 (7:5).
 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису.
 
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