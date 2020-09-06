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Под Мяделем легковушка влетела под «товарняк»
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде произошло сегодня глубокой ночью.
По информации МЧС, авария с участием легковушки и грузового поезда №3054 Молодечно — Полоцк случилась на неохраняемом регулируемом (без шлагбаума) железнодорожном переезде недалеко от агрогородка Княгинин (Мядельский район).
К счсатью обошлось без пострадавших. Задержка движения пассажирского поезда №625 Витебск — Минск составила 15 минут, а «товарняка» — 1 час 24 минуты.
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Дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде произошло сегодня глубокой ночью.
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