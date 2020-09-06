Палагин: путь, который предлагают Беларуси восточные соседи, более понятен

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Палагин об общественном консенсусе: очевидно, что нам ближе Достоевский и Чехов

Встреча Лукашенко и Путина в Москве состоится в ближайшие недели, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, это подчеркивает обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства. У Беларуси есть и альтернативный путь, напоминает политический эксперт, директор Центра изучения вопросов союзной интеграции "Новая инициатива" Сергей Палагин. Другое дело, что преодоление этого пути может занять 15-20 лет.

"Сейчас все задаются вопросом: как же выходить из этой ситуации? Выход видится очень сложным и каждой из сторон кажется, что вот мы сейчас победим, наметим какие-то пути, и потом все сразу свалится. Вот мне 52 года и на моей памяти это уже третья или четвертая революция. Эйфория после победы любой из сторон закончится через три дня, а страна будет находиться в достаточно глубоком экономическом кризисе", ― рассуждает Палагин.

По его словам, будет непросто платить зарплаты и реализовать большие и амбициозные проекты. Стремиться в западную цивилизацию можно, но преодоление этого пути займет 15-20 лет. Эксперт сомневается, что у белорусов есть в запасе такой срок. ПО его мнению, развитие нашей цивилизации лежит в плоскости России и коллег по евразийскому экономическому союзу.

"Путь, который предлагают наши восточные соседи, более понятен и, наверное, более перспективен. Для его реализации есть механизмы, их надо всемерно задействовать, но совершенно не так, как это было до этого", ― считает Палагин.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

Комментарий директора Центра изучения вопросов союзной интеграции "Новая инициатива" Сергея Палагина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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