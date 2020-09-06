В правительстве России анонсировали усиление роли государства в экономике

Источник материала: Ежедневник

Только государство может обеспечить выход из кризиса и реальный экономический рост в стране.

Об этом, как сообщает РБК, заявил в четверг на пленарной сессии Столыпинского форума в Москве вице-премьер Юрий Борисов.

Рыночная экономика, по его словам, с этой задачей не справляется. «Много бытовало разных мнений о том, что рыночная экономика и так все урегулирует, только не мешайте, не лезьте и все будет нормально. Да ненормально будет», - сказал Борисов, пишет Finanz.ru .

Он добавил, что государство - это «крупнейший игрок на рынке и поэтому должно диктовать свою волю в интересах своих производителей».

Роль государства, на долю которого, по оценке МВФ уже приходится 50% российского ВВП, а по оценкам ФАС - до 70%, по словам Борисова, «не до конца реализована».

Системная работа в этом направлении начнется в 2022-27, анонсировал вице-премьер, добавив, что действующие механизмы поддержки государством экономики - это пока лишь «тушение пожара».

Вести эту работу предстоит новому «рулевому» экономических нацпроектов Кремля, которым назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Именно он, согласно проекту плана достижения национальных целей развития до 2030 года, выбран ответственным за ключевые цели по экономике: рост ВВП на 3% в год и выше, рост инвестиций со скоростью от 5% в год, увеличение численности занятых в малом бизнесе до 25 млн человек и развитие несырьевого экспорта, который должен расти на 3,5% в следующем году, на 4,6% - в 2022-м, на 5% и выше с 2023-го и на 6% - через 10 лет.

В предыдущей версии плана, утвержденной в мае 2018 года, ответственным за ускорение значился министр финансов Антон Силуанов. Но найти педаль газа у экономики он не смог: рост ВВП на 2,3% в 2018 году назвали «нарисованным» в ГосДуме, а в 2019-м экономика прибавила лишь 1,3%.

Потомственный экономист, работавший в 90-е в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, Белоусов - жесткий государственник и верит в «кольцо врагов» вокруг России, рассказывал ранее The Bell федеральный чиновник.

По его словам, в 2014 году только Белоусов «из экономического окружения Путина поддержал присоединение Крыма». Он же стал идеологом повышения НДС с целью наполнить бюджет и государственными деньгами ускорить экономический рост.